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Петербургский IT-кластер сможет догнать инновационный центр «Сколково» благодаря развитию инфраструктуры внутренней IT-инфраструктуры.

Всего в России насчитывается более двадцати IT-кластеров и технопарков. Инновационная отрасль развивается в разных уголках России, чему способствует реализация новых инвестпроектов.

«Я считаю, что развитие IT-отрасли в России невозможно без развития кадров, инфраструктуры, бизнеса в регионах», — приводит слова директора РАЭК Сергея Плуготаренко издание Lenta.RU.

IT-кластер Петербурга завоевывает новые позиции. По масштабам он догоняет предприятия города, а по оплате труда — добывающие компании. Высшие учебные заведения Северной столицы также выпускают айтишников. Зачастую IT-специалисты остаются работать в Петербурге.

Ускорить процесс превращения города на Неве в инновационный центр поможет передовая инфраструктура. Например, компания «Мегалайн» планирует реализовать проект, который обеспечит городу почти 17,5 тыс. рабочих мест. По данным СМИ, он предусматривает рекультивацию промзоны «Горская» и был утвержден на ПМЭФ-2021.

Сообщается, что «Мегалайн» намерена превратить «Горскую» в комфортную среду для российских айтишников. Это дает надежду на становление Петербурга в качестве мощного отечественного IT-кластера.

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