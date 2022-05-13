На форуме Display Week 2022, проходящем в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) компания Samsung Display демонстрирует разработки новых концептов, многие из которых связаны с расширением экранного пространства мобильных устройств. Об этом сообщает интернет-издание SlashGear. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Samsung вкладывает значительные средства в различные гибкие дисплеи, которые можно складывать или сдвигать. Это сделано не только для текущей линейки Galaxy Z Fold и Z Flip, но и касается последних концептуальных разработок компании. Хотя мы все еще далеки от будущего, в котором сенсорные экраны получат повсеместное распространение, Samsung Display запланировал некий «промежуточный» шаг в этом направлении.

Неудивительно, что дальнейшее развитие будет вращаться вокруг устройств, которые могут расширять свое экранное пространство по-разному – складываясь несколько раз или выдвигаясь по мере необходимости. Перечень таких устройств, по всей видимости, не будет ограничиваться лишь смартфонами.

«Легко критиковать Samsung или некоторых потребителей за кажущуюся одержимость постоянно увеличивающимися размерами экрана, но на самом деле это то, что принесет пользу большинству людей в долгосрочной перспективе. То, что займет не так много места и должно поместиться в сумке или кармане, где сложно выделить нужный объем для большого дисплея», – отмечает SlashGear.

По общему признанию, подобное новшество не имеет особого смысла, если экран будет неподвижен, как на настольном мониторе. Хотя у Samsung Display есть что показать и для таких продуктов.

На продолжающейся конференции Display Week 2022 компания Samsung Display демонстрирует то, что она успела подготовить за закрытыми дверями. Существует множество экранов, которые предназначены для разных вариантов использования, а не только для типичного форм-фактора складного смартфона. Это включает в себя уже достаточно большие дисплеи, которые могут стать еще больше, если потребуется показать больше контента по бокам.

На данный момент многие люди уже знакомы со складными дисплеями, даже если они особо не реагируют на рекламную шумиху. Но Samsung не собирается останавливаться на том, что уже есть на рынке. Были патенты и слухи о тройном дисплее или дисплее, который может складываться дважды, и у компании уже есть две такие модели в разработке. Flex G складывается внутрь дважды, а Flex S складывается внутрь и наружу зигзагом.

Однако совершенно новым в этом списке является 12,4-дюймовый «скользящий» дисплей. На самом деле – это его полный, то есть развернутый размер, а диагональ экрана в компактном виде составляет всего 8,1 дюйма. Дисплей выдвигается или, точнее, «выкатывается» как с левой, так и с правой стороны, открывая остальную часть экрана, что обеспечивает лучший просмотр видео и многозадачность.

Конечно, у Samsung также есть идеи для телефонов, которые сдвигаются только в одну сторону (например, верхняя часть) и складываются, как ноутбук вроде Microsoft Surface Duo, но без зазора.

Samsung Display также демонстрирует на Display Week 2022 и другие свои технологии, которые могут быть реализованы уже сегодня или, по крайней мере, очень скоро. Это связано прежде всего с дисплеем на квантовых точках – так называемым QD-дисплеем, серийное производство которого началось в ноябре 2021 года.

Эта технология позволяет создать гибкие дисплеи с недостижимыми для LCD- и OLED-дисплеев чистотой и глубиной цветопередачи, яркостью, контрастностью, а также потрясающе низким энергопотреблением. От Samsung она будет доступна в виде 55- и 65-дюймовых телевизоров, а также 34-дюймового монитора.