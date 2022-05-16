Американской компании Real-time Robotics (RtR) удалось создать компактный складной беспилотник-квадрокоптер, который заметно превосходит по характеристикам сравнимые аналоги конкурентов. Об этом сообщает итальянский портал Futuro Prossimo. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Компактный дрон, который за счет удачной складной конструкции может без проблем нести с собой один человек, способен поднимать в воздух грузы весом до 15 кг. В этот диапазон попадает довольно много оборудования для доставки или ведения качественной съемки местности. Если 15 кг кажутся низким показателем, следует учитывать, что это в 2 раза больше веса, который могут поднять обычные дроны такого же размера.

На дроне Hera можно разместить множество камер и датчиков, в том числе даже прямо закрепив их на четырех отдельных стабилизаторах. Например, один из таких дронов может быть оснащен одновременно видеокамерой, тепловизором и датчиком LIDAR. У летательного аппарата имеется убирающееся шасси, что позволяет камере в полете беспрепятственно вращаться на 360 градусов.

Беспилотник-квадрокоптер называется Hera, его производит калифорнийская компания RtR. Основные особенности его конструкции, дающей столь высокие характеристики, заключаются в прочных, но легких ячейках из углеродного волокна, а также в устройстве пропеллеров, способных складываться в режиме транспортировки и хранения.

В сложенном состоянии Hera имеет габариты 55x34x22 сантиметра. Это позволяет удобно носить дрон в рюкзаке.

Все обычные квадрокоптеры размером с рюкзак используют двигатель с максимальной тягой менее 1,8 кг. Для более мощного двигателя требуется винт большего размера, и в результате обычный дрон не помещается в рюкзак. У дрона RtR Hera гораздо более мощный двигатель, но совершенно уникальная система складывания дает важные преимущества.

Автономность беспилотника впечатляет для такого размера: без нагрузки она составляет почти час полета (56 минут) на одном заряде литиевой батареи 44,4 В / 29400 мАч.

Куок Луонг, один из основателей Real-time Robotics, подчеркивает, что сочетание грузоподъемности и портативности Hera является наиболее выигрышным.

Понятно, что такое количество функциональных возможностей имеет немалую стоимость, ведь компании, частные лица или военные и другие специальные службы готовы хорошо платить именно за это. Клиентам RtR придется ждать августа (на этот срок намечены первые поставки) и готовить около 25 000 евро за приобретение каждого такого складного дрона.