Стареющие скафандры эпохи «шаттлов» на борту Международной космической станции были объявлены «запрещенными» для оперативных и запланированных выходов в открытый космос на время анализа проблем с утечкой воды в шлем, выявленных ранее в марте. Об этом сообщает CBS News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Официальные лица НАСА во вторник подтвердили, что скафандры астронавтов «западного» сегмента МКС разрешено использовать только для экстренного ремонта или решения других непредвиденных проблем на период до тех пор, пока специалисты космического агентства США не проведут наземного анализа и не установят причины, которые привели к попаданию излишков воды в шлем германского астронавта во время мартовской экспедиции.

«Пока мы точно не определим, какими могли быть причинные факторы проблем со скафандром во время последнего выхода в открытый космос с МКС, мы не будем проводить подобные запланированные выходы в открытый космос, чтобы исключить основные режимы отказа системы», – сказала Дана Вайгель, заместитель руководителя программы космической станции в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне.

Проникновение излишков воды в герметичный шлем стало источником серьезного беспокойства не впервые. В июле 2013 года во время выхода в открытый космос шлем астронавта Европейского космического агентства Луки Пармитано был опасно залит водой, что вынудило его досрочно вернуться на МКС. Пармитано тогда не пострадал, но позднее НАСА заявило, что он сообщил о «ухудшении видимости и дыхании, когда вода покрыла его глаза, нос и уши». Спокойное поведение и четкие действия астронавта в этой ситуации спасли ему жизнь.

Этот инцидент вызвал серьезное расследование, чтобы определить источник утечки воды. Детальный осмотр выявил засоры в компоненте, из-за которого вода непреднамеренно отводилась в вентиляционную линию, которая позволяла ей проникнуть внутрь шлема.

Для предотвращения таких проблем в будущем НАСА внесло два важных изменения в конструкцию скафандра. В задней части шлема была размещена «амортизирующая прокладка», чтобы впитывать любую лишнюю воду, которая может попасть в головной убор. Также была добавлена отдельная дыхательная трубка, похожая на соломинку, чтобы обеспечить беспрепятственную подачу воздуха в случае такой необходимости.

Совсем недавно, по словам Вайгель, была добавлена еще одна впитывающая прокладка, образующая своего рода плотину, препятствующую движению любой воды к передней части шлема.

После выхода Пармитано в открытый космос не было серьезных случаев проникновения воды, но в конце последнего выхода в открытый космос 23 марта астронавт Кайла Бэррон, помогая немецкому астронавту Матиасу Мауреру выйти из скафандра, обнаружила воду внутри поглощающей прокладки на задней части его шлема, причем вода частично распространилась и на переднюю часть скафандра.

После того, как шлем был снят, команда оценила, что до 50 процентов поверхности прозрачного обзорного козырька было покрыто тонкой пленкой воды. По словам Бэррон, это образовало «подобие круга диаметром от восьми до десяти дюймов в виде тонкой пленки воды на шлеме». Вода также обнаружилась в вентиляционном отверстии на задней части кольца на шее астронавта.

НАСА планирует отправить скафандр Маурера обратно на Землю в июле на борту грузового корабля SpaceX Dragon, для проведения инженерного анализа. Ранее для продолжения модернизации солнечной энергетической системы МКС были предварительно запланированы на оставшуюся часть текущего года четыре выхода астронавтов в открытый космос – два в августе и два в ноябре, но теперь эти мероприятия отложены до выяснения итогов анализа скафандра Маурера.

«Пока мы не обнаружили ничего необычного, такого как очевидные признаки загрязнения или чего-то еще, что могло попасть внутрь системы», – сказала Вайгель о предварительных инспекциях, осуществленных непосредственно на борту МКС. Она также подтвердила, что возможный выход в открытый космос на случай непредвиденных обстоятельств может быть одобрен после рассмотрения и «оценки потенциального риска» руководством НАСА.