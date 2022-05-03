Власти Украины в апреле отказали германскому президенту в приеме. Это стало серьезным инцидентом, о чем заявил Олаф Шольц, канцлер ФРГ.

Немецкий канцлер отметил, что такое поведение со стороны Украины недопустимо. Германия оказывает огромную помощь стране – и экономическую, и военную, что необходимо для гарантий безопасности в будущем. При этом Киев не стал принимать у себя президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

В середине прошлого месяца в газете Bild написали, что Владимир Зеленский не будет принимать в Киеве лидера Германии. Объяснил свое решение украинский лидер тем, что немецкий президент слишком мягок в своей политике по отношению к Российской Федерации.

Власти Германии отнеслись с непониманием к такому поведению Зеленского, его резко раскритиковали представители разных партий. Например, Роберт Хабек, вице-канцлер, заявил, что это серьезная «дипломатическая ошибка» украинского президента.