Об операционной системе “Аврора” в России не забыли – сейчас ведётся активная работа по её усовершенствованию. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Зампред правительства не уточнил, кто именно дорабатывает “Аврору”. Специалисты предполагают, что этим занимается дочернее предприятие ПАО “Ростелеком”, которое разработало операционную систему.

“Аврора” – мобильная операционная система. Он создана на базе открытой платформы Sailfish от финских разработчиков. Уже сейчас ОС можно установить на любые телефоны и иные мобильные гаджеты. Но отечественная операционная система пока не особо распространена.

По словам экспертов, на “Авроре” работают до полумиллиона мобильных устройств. В основном, это планшеты, которые использовались во время недавней Всероссийской переписи населения. Предполагается, что в будущем планшеты и мобильные телефоны на базе “Авроры” будут использовать в госучреждениях и ведомствах.