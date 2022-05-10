Телеведущий английского тв-канала Sky News не дал договорить Дмитрию Полянскому, российскому дипломату при ООН, и прервал его в ходе прямого эфира. Причиной стало то, что дипломат прокомментировал публикацию украинского лидера Владимира Зеленского.

Полянский заявил, что сегодняшнее поведение Великобритании является позором. В ходе разговора он рассказал о публикации украинского президента в честь 9 Мая, где тот прикрепил снимок украинского бойца с нацистским обозначением СС на военной форме.

Ведущий тв-канала решил прервать Полянского, однако дипломат успел рассказать, что именно дивизия СС убила сто британцев в начале Второй мировой войны во Франции. Также российский дипломат обвинил власти Великобритании, которые покрывают украинское правительство, демонстрирующее нацистские знаки в День Победы.

После этого ведущий телепрограммы заявил, что эфирное время закончилось и прекратил выступление Полянского.