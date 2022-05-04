Военные российских воздушно-космических сил сбили кассетную ракету «Точка-У», принадлежащую ВСУ, с помощью авиационных ракет. Также ликвидирована РЛС – радиолокационная станция, которая была произведена в США. Об этом рассказал Игорь Конашенков, который является официальным представителем российского оборонного ведомства.

В ходе брифинга Конашенков рассказал, что около украинских поселений Камышеваха, Краматорск и Красный Лиман разбиты 4 радиолокационные станции, которые работали на обнаружение целей в воздухе. Также ликвидированы 6 складов, где хранились боеприпасы ВСУ и ракетно-артиллерийское оружие, в том числе и та самая РЛС американского производства.

Также Конашенков рассказал, что недалеко от украинских поселений Лисичанск, Волчеяровка и Николаевка военные России смогли ликвидировать три установки «Град», ЗРК «ОСА-АКМ» и ракетный комплекс «Точка-У».