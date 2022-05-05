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Военнослужащие России ликвидировали около украинского города Попасная на территории ДНР радиолокационную станцию, которая была произведена в Америке. Для этого были применены высокоточные ракеты воздушного базирования.

Кроме этого, в российском оборонном ведомстве проинформировали об уничтожении четырех артиллерийских батарей, 20 районов, где дислоцировалась живая сила и военные автомобили, а также трех складов, где хранились боеприпасы ВСУ.

Российская авиация нанесла удары по 77 районам, где были сосредоточены украинские нацисты и их техника.

Со слов Игоря Конашенкова, который является официальным представителем Министерства обороны, была уничтожена батарея систем залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее в СМИ сообщили, что Америка передала Киеву данные своей разведки, что привело к гибели российских военнослужащих. Информации о числе погибших пока нет.

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