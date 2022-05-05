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Сергей Шойгу, возглавляющий российское Министерство обороны, заявил, что наши военнослужащие будут рассматривать транспорт НАТО на территории Украины как законную цель для поражения. Под этим подразумевается транспорт, который везет на Украину оружие или другие материальные средства для поддержки ВСУ.

Заявление Шойгу прокомментировал Владимир Евсеев, военный эксперт, в ходе интервью порталу Украина.ру.

Он рассказал, что главная проблема в том, что в странах Запада не слышат и не хотят слышать предупреждения со стороны России. В первую очередь наши военные выводят из строя тяговые подстанции, что лишило Украину возможности пользоваться электропоездами. И если сначала эти действия проводились на Западной Украине, то теперь ведутся и в центральной части.

Евсеев пояснил, что ВС России частично уничтожают транспортную инфраструктуру на территории Украины. Частично – потому что важно оставить способы перемещения для мирных людей. Также российские военнослужащие наносят удары по местам локации вооружения, поступившего с Запада.

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