Высокопоставленные лица из США и стран Запада приезжают в Киев к Зеленскому исключительно на поездах. Авиалайнеры не используются из-за опасений за их жизни. Об этом пишет издание «Свободная Пресса».

Дело в том, что конце апреля были опубликованы кадры, которые предположительно были сделаны с разведывательных спутников США. На них отражена местность белорусской деревни Зябовка, что в Гомельской области. Находится в 25 км от Украины.

Судя по фото, на этой территории размещен дивизион российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», который находится под прикрытием ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Вся эта техника нацелена на территорию Украины. Российское ПВО способно просматривать все небо примерно на 600 км вглубь.

При этом «Триумфы» способны поражать воздушные цели типа обычного самолета на расстоянии до 400 км. И если это будет происходить из-под Зябовки, значит, что удар может быть нанесен над любым из городов Украины.