Российский сегмент Downdetector, который отслеживает сбои в работе интернет-сервисов, неожиданно прекратил работу. Отечественная версия сайта перестала функционировать.

При заходе на сайт сервиса пользователь оказывается не на российской, а на его американской версии. При этом выбрать страну из списка также невозможно. Россия просто пропала из соответствующего перечня.

Узнать о работе любого иностранного сервиса в России тоже невозможно – программа не показывает данные по стране, а укажет на состояние дел с сервисом в США.

Downdetector – американская разработка, которая принадлежит компании из Соединённых Штатов Ookla. От неё о прекращении работы в России не было никаких заявлений. Тем не менее специалисты связывают ограничения в работе с санкционный политикой, которую сейчас проводят США в отношении России.