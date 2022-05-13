Американо-испанская аэрокосмическая компания Skydweller работает над прототипом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на солнечных батареях, способным оставаться в воздухе на очень долгое время, вплоть до 1 года. Эту разработку активно поддерживает Пентагон, сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Еще в августе 2021 года появились первые новости о том, что ВМС США начали работу с американо-испанской аэрокосмической компанией Skydweller над беспилотным самолетом, который будет способен оставаться в воздухе в течение 90 дней без необходимости приземляться, получая и аккумулируя энергию исключительно от солнечных батарей на обоих его крыльях.

С тех пор Skydweller активно занимается привлечением инвестиций на свой инновационный дрон, но финансовая поддержка от Пентагона по-прежнему имеет важное значение для продвижения разработки. В прошлом месяце компания получила контракт на 14 миллионов долларов от Отдела оборонных инноваций (DIU) и ВМС США «на продвижение и интеграцию технологий в поддержку разработки Skydweller», сказано в пресс-релизе производителя.

«Дальнейшее развитие беспилотных летательных аппаратов для решения задач правительственного зондирования и мониторинга следующего поколения имеет решающее значение для национальной безопасности. Это сотрудничество ускорит разработку нашей платформы, предоставив жизнеспособное, углеродно-нейтральное решение, которое значительно расширит возможности дронов», – отметил генеральный директор Skydweller доктор Роберт Миллер.

Он также уточнил, что контракт с Министерством обороны США позволяет Skydweller продолжать свой проект по созданию беспилотной воздушной системы, имеющей различное, в том числе и военное назначение, и «способной безопасно и надежно работать с рекордной продолжительностью в различных изменяющихся условиях окружающей среды».

В недавнем интервью для CNN Миллер заявил, что будущий беспилотник сможет непрерывно пребывать в воздухе даже целый год и стать первым в мире коммерчески жизнеспособным «псевдоспутником».

«Псевдоспутник – это летательный аппарат, который способен постоянно оставаться в воздухе, скажем так, на неопределенно долгое время. Это означает 30, 60, 90 дней подряд, а может быть, даже целый год. И поэтому он может делать практически все, на что сейчас способен спутник» – пояснил Миллер. При этом такой дрон может вернуться на Землю в любой момент, когда того пожелают его операторы, и он не создаст проблемы с «космическим мусором» на орбите, с которой сегодня сталкивается большинство спутников.

Более того, Миллер и его команда спроектировали свой летательный аппарат с возможностями «опционального пилотирования». То есть он, как правило, может летать долго и автономно, как дрон. Но в отдельных миссиях Skydweller может управляться пилотом.

Миллер надеется, что действующий прототип Skydweller может быть развернут уже в 2023 году. Предполагается, что он будет способен выполнять множество задач, на этом тестовом этапе – преимущественно в миссиях экологического характера, таких как мониторинг использования природных ресурсов и, возможно, даже реагирование на стихийные бедствия.