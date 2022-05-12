Негативные последствия от коронавируса на организм продолжают выявлять медики. Кандидат медицинских наук, врач-психиатр Вадим Хайкин рассказал, что у переболевших ковидом (болезнью, которую вызывает коронавирус) могут возникать проблемы с памятью.

В интервью изданию URA.RU эксперт подчеркнул, что в данном случае возраст пациентов не имеет значения: осложнения через несколько месяцев после болезни могут проявиться, как у людей в возрасте, так и у молодёжи.

У пациентов пожилых, отметил Хайкин, больше встречаются когнитивные проблемы и проблемы с работоспособностью мозга. Для людей молодых или пациентов в среднем возрасте характерно развитие тревожных состояний, поскольку такие категория пациентов гораздо гибче эмоционально.

Самостоятельно с возникшими проблемами справиться сложно, отметил психиатр. При первых признаках психических расстройств эксперт посоветовал обращаться к медицинским специалистам.