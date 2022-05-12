читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Негативные последствия от коронавируса на организм продолжают выявлять медики. Кандидат медицинских наук, врач-психиатр Вадим Хайкин рассказал, что у переболевших ковидом (болезнью, которую вызывает коронавирус) могут возникать проблемы с памятью.

В интервью изданию URA.RU эксперт подчеркнул, что в данном случае возраст пациентов не имеет значения: осложнения через несколько месяцев после болезни могут проявиться, как у людей в возрасте, так и у молодёжи.

У пациентов пожилых, отметил Хайкин, больше встречаются когнитивные проблемы и проблемы с работоспособностью мозга. Для людей молодых или пациентов в среднем возрасте характерно развитие тревожных состояний, поскольку такие категория пациентов гораздо гибче эмоционально.

Самостоятельно с возникшими проблемами справиться сложно, отметил психиатр. При первых признаках психических расстройств эксперт посоветовал обращаться к медицинским специалистам.

Вам может понравиться

В Швеции у детей выявили гепатит неизвестного происхождения

Власти Швеции расследуют случаи заражения детей гепатитом неизвестного происхождения. Пока известно о девяти заболевших – сообщает местное управление здравоохранения. По данным медиков, случаи заражения детей неизвестным гепатитом впервые обнаружили ещё

Ученые рассказали, как излучение мобильных телефонов влияет на здоровье

Ученые смогли установить, что между развитием болезни Альцгеймера и излучением мобильных телефонов есть прямая связь. Об этом сообщает портал “ИноСМИ”, ссылаясь на Natural News. Исследования показали, что регулярное использование мобильных

DE: Армии США угрожает ожирение

Вооружённые силы Соединённых Штатов столкнулись с врагом, которого не так-то просто одолеть. Эпидемия ожирения среди американцев снижает боеготовность армии США. Соответствующее исследование опубликовали учёные из Университета Кентукки – пишет издание
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – пасмурно, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 16 °C |