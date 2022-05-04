В оборонном ведомстве Белоруссии заявили, что начавшаяся проверка собственных сил реагирования не представляет угрозы для других стран и сообщества Европы.

В соответствии с заявлением белорусского Министерства обороны мероприятия такого рода – это самая эффективная форма обучения вооруженных сил.

При этом представитель ведомства уточнил, что в ходе учений будет перемещаться много военной техники, в результате чего будет затруднено движение по общим дорогам.

Ранее появилась информация, что в белорусских вооруженных силах начали внезапное проведение проверки сил реагирования.

При проверке воинские части и подразделения Белоруссии отработают варианты приведения в полную боевую готовность, переброс сил в указанные заранее локации, а также выполнение других поставленных задач.

Проверку власти Белоруссии проводят с целью оценить готовность личного состава к оперативному реагированию при вероятных кризисных ситуациях.