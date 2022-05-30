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Российские процессоры “Эльбрус” в скором времени могут начать собирать непосредственно в России. Ранее этим занималась тайваньская компания TSMC. Как пишет РБК, решение перенести производство “эльбрусов” выразила российская компания МЦСТ, которой принадлежат на них права.

Как уточняет издание, тайваньское предприятие отказалось от сотрудничества с российской компанией из-за санкций США, которые те ввели после начала специальной военной операции в Донбассе. Ограничения в числе прочего запрещают оказывать поддержку России в области высоких технологий.

В сложившихся условиях в МЦСТ рассматривали два варианта, как сохранить производство “эльбрусов”: или создать компанию, которая не будет иметь отношение к действующем владельцу процессоров, или перенести производство в Россию. Был выбран второй вариант – собирать процессоры планируют на базе предприятия “Микрон”, которое расположено в Зеленограде.

В настоящее время процессоры под торговой маркой “Эльбрус” в бытовой электронике почти не используются. Основные потребители чипов – силовые и государственные структуры России.

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