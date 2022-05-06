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Сергей Лавров, который является музыкальным продюсером, рассказал, что часть цен шоу «Поле чудес» – это постановка. А 99 процентов продуктов, которые будто бы игроки привозят с собой в подарок, куплены самими продюсерами.

Лавров рассказал, что продюсеры хотят, чтобы в программе участвовали необычные игроки, на них должно быть интересно смотреть. Поэтому людям часто придумывают какие-либо истории.

Продюсер отметил, что у него есть знакомые актеры, которые участвовали в «Поле чудес» как актеры под видом игроков. Также Лавров добавил, что за то, чтобы попасть в игру, денег с людей не берут, хотя об этом ходит немало слухов.

Леонид Якубович, ведущий игры, рассказал о самом дорогом подарке, что ему дарили. Это был железный портсигар, простреленный пулей. Якубовичу ему привез ветеран войны.

Ранее на Первом канале рассказали, что популярное шоу «Поле чудес» будет перезапущено в новом формате.

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