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Редакция издания «Блокнот» обратилась к предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать ситуацию с отставкой вице-губернаторов Санкт-Петербурга.

Журналисты привели в пример ряд чиновников, освободивших свои должности. По их словам, в Сети появилась информация о намерениях других вице-губернаторов Северной столицы покинуть свои посты. Предприниматель отметил, что таким образом губернатор Александр Беглов избавляется от криминала в городе на Неве.

«Он избавляется от криминала и полукриминала. Надеюсь, что после истечения срока его полномочий криминал окончательно покинет город», — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен посочувствовал Беглову и отметил, что ему не сильно повезло. Так, до прихода губернатора в Петербурге не было криминала и полукриминала.

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