100 миллионов рублей выделило правительство России на поощрение привитых от коронавируса граждан. Деньги пойдут на выплаты победителям лотерей, которые проводились ещё в прошлом году.

Документ уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги в ближайшее время поступят в Минздрав РФ из резервного фонда.

Как следует из текста документа, выплаты получит тысяча человек. Каждому победителю розыгрышей, которые проводились с сентября по декабрь прошлого года, достанется по 100 тысяч рублей. Принять участие в лотереи могли вакцинированные граждане с 18 лет. Победитель определялся по уникальному номеру записи о вакцинации.

Лотерея среди вакцинированных граждан России в своё время стала одним из мероприятий, которое было призвано популяризировать прививки от коронавируса. Подобные акции с выявлением победителей по номеру записи о вакцинации в 2021 году проводились не только на федеральном, но и на региональном и муниципальном уровнях.