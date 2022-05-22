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Компактный съемный электродвигатель для велосипеда Clip разработан одноименным стартапом из Бруклина (город Нью-Йорк, США) и за счет простоты конструкции в сочетании с высокой эффективностью заметно опережает предшественников. Об этом сообщает портал The Brighter Side. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Электробайки, оснащенные стационарными двигателями на аккумуляторных батареях, хорошо подходят современным городским жителям, предпочитающим велосипеды в качестве транспорта. Но они достаточно дороги и часто становятся объектом кражи. Вот почему стартап из Бруклина решил разработать Clip, портативный съемный электродвигатель, который простыми и эффективными средствами превращает любой обычный велосипед в электробайк.

Комплект Clip для переоборудования велосипеда в электрическое транспортное средство использует фрикционный привод. Весь блок крепится на вилке переднего колеса. Небольшой ролик передает движущий момент на шину и вращает колесо, давая ход велосипеду.

Комплект Clip совместим со всеми стандартными городскими, шоссейными и гибридными велосипедами, обладающими передними шинами диаметром от 26 до 28 дюймов (559-622 мм). Благодаря черной раме и боковым панелям из полированного алюминия он выглядит достаточно гладким и современным, чтобы хорошо смотреться на любом велосипеде.

Электродвигатель – довольно легкий (4 кг), может легко помещаться в рюкзак, а весьма несложная процедура позволяет прикреплять и отсоединять его от велосипеда по мере необходимости. Мощность двигателя – 450 Вт, он питается от батареи на 36 В / 144 Втч, что позволяет велосипедисту достигать максимальной скорости 24 км/ч и совершать поездку в пределах 16-25 км (как правило, это укладывается в 45 минут). Clip можно полностью зарядить всего за 40 минут, чтобы он вновь стал готовым к работе.

«Конструктивное решение было продумано до мелочей, чтобы оно могло эффективно применяться к широкой демографической группе городских жителей. Наш выбор был сделан в пользу портативности и легкости, чтобы его можно было легко отсоединить после каждого использования и взять с собой, в том числе предотвращая кражу. Решение Clip также является модульным и недорогим, чтобы использовать его на обычном велосипеде и даже людьми, для которых подобные поездки могут быть непостоянными», – пояснил Сомнат Рэй, соучредитель и генеральный директор Clip.

Текущая цена комплекта Clip составляет 549 долларов США.

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