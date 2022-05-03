Авиакомпания Qantas Airlines заказала около десятка новых самолетов Airbus A350 для будущих маршрутов, которые могут напрямую соединить Северную Америку или Европу с Австралией. Об этом сообщает Popular Science (PopSci), обращая особое внимание на меры повышения комфортности при столь сверхдальних перелетах. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В конце 2019 года – то есть накануне того, как коронавирусная пандемия негативно повлияла на авиаперевозки, крупнейшая в Австралии авиакомпания Qantas Airlines выполнила три очень продолжительных «исследовательских полета», по ее описанию – чтобы оценить влияние длительного времени, проводимого в воздухе, на самочувствие пассажиров и экипажа.

В рамках этой инициативы под названием «Проект Sunrise» каждый из этих сверхдальних полетов длился более 19 часов. В частности, во время второго рейса Boeing 787 Dreamliner совершил рейс из Лондона в Сидней, продолжительность полета в котором составила 19 часов 19 минут.

Теперь Qantas объявила, что готовится к запуску новых подобных рейсов, заказав около десятка новых самолетов Airbus A350-1000, каждый из которых будет «способен летать прямо из Австралии в любой другой город, включая Нью-Йорк и Лондон», – говорится в сообщении авиакомпании. По словам Qantas, эти полеты на регулярной основе должны начаться с 2025 года, и ожидается, что осуществляющим их лайнерам потребуется проводить в небе до 20 часов.

Конечно, в сверхдальних рейсах сегодня нет ничего нового. Так, в ноябре 2020 года Singapore Airlines запустила крайне продолжительный маршрут между Нью-Йорком и Сингапуром. Показатели для одного из этих рейсов из Юго-Восточной Азии на восточное побережье США впечатляют: самолет находился в воздухе около 17 часов, взяв на борт чуть более 108 тонн топлива для перелета, который составил около 16,5 тысяч километров.

Энди Бьюкенен, эксперт по транспорту в консалтинговой фирме Oliver Wyman, сообщает, что в последние годы полеты стали в среднем длиннее как по пройденному расстоянию, так и по времени в воздухе. По его словам, с 2010 по 2019 годы средние показатели беспосадочного перелета во всем мире среди широкофюзеляжных самолетов увеличились примерно на 8 процентов. При этом доли рейсов продолжительностью от 12 до 15 часов и от 15 до 18 часов возросли примерно на 2% каждая.

Он отмечает, что такие самолеты, как Boeing 787-9 и Airbus A350, предлагают большую дальность полета и более низкие эксплуатационные расходы, чем лайнеры предыдущих моделей. «Я думаю, что сочетание возможностей дальности полета, которые получают авиакомпании, с лучшей экономикой – более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с тем, что у них было раньше, – заставляет многие авиакомпании по всему миру рассмотреть новые маршруты, которые, возможно, раньше были не столь эффективными», – добавляет Бьюкенен.

Для таких очень длительных перелетов в Австралию и из Австралии и готовится новый самолет, вмещающий 238 человек и включающий посередине фюзеляжа особую «зону оздоровления». Хотя общая вместимость новых лайнеров станет самой низкой среди всех самолетов Airbus A350, находящихся сейчас в эксплуатации, повышенный комфорт способен сделать эти сверхдальние рейсы достаточно привлекательными.

Подготовленная Qantas визуализация интерьеров самолета дает некоторое представление о том, что планируется предложить пассажирам на борту. В частности, на изображениях кают первого класса видны отдельные кровати, кресла с откидной спинкой и даже шкафы.

При этом даже самые дешевые сиденья эконом-класса будут иметь шаг 33 дюйма (при среднем значении 30-31 дюйм у большинства перевозчиков). «Зоны оздоровления» будут использовать общие зоны самолета для хранения закусок и напитков из ассортимента «здорового питания», а также представлять собой место для путешественников, где можно встать и размяться в ходе полета.