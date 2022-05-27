DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США) представило концепт разрабатываемого нового тяжелого транспортно-грузового гидросамолета Liberty Lifter. В основе этого проекта – конструктивные решения. Взятые от экранопланов времен СССР, пишет интернет-издание Popular Science (PopSci). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В официальном заявлении DARPA по поводу тяжелого транспортно-грузового гидросамолета Liberty Lifter не скрываются «советские» корни новой американской разработки. В Советском Союзе впервые были созданы экранопланы – транспортные средства, способные лететь над землей или водой на сверхмалой высоте за счет использования так называемого «экранирующего эффекта» встречных воздушных потоков вблизи обширной ровной поверхности.

В обычном полете на боковой оконечности крыла воздух под высоким давлением обтекает верхнюю поверхность. Это создает вихрь – вращающийся воздушный поток, который лишает крыло подъемной силы. Но если самолет летит очень близко к поверхности, вихрь не может полноценно сформироваться и становится слабее.

Такие гидросамолеты были способны развивать достаточно большую скорость, взлетать и приземляться без взлетно-посадочных полос, но не могли активно маневрировать и, как правило, надежно действовать в условиях штормового моря. Эти недостатки стали главным препятствием тому, чтобы экранопланы получили широкое внедрение.

Потенциал такой конструкции по максимуму пытались раскрыть в СССР, создав в середине 1970-х годов экраноплан с реактивным двигателем. Согласно опубликованной впоследствии информации, он был разработан для борьбы с подводными лодками и мог развивать максимальную скорость свыше 550 километров в час. Гигантский советский экраноплан имел восемь реактивных двигателей, установленных на передней поверхности крыла высоко на фюзеляже самолета.

Новый Liberty Lifter от DARPA получил свое название в честь «Кораблей свободы» времен Второй мировой войны – грузовых транспортных средств, которые массово производились для военных поставок через океан к отдаленным от континентальной территории США театрам боевых действий. После войны они использовались в качестве обычных торговых судов.

Предполагается, что гидропланы Liberty Lifter при использовании в военных целях будут доставлять войска, транспортные средства и грузы на побережье даже в условиях, когда там не имеется оборудованной инфраструктуры для приема и разгрузки товаров. Это может быть поддержка миссий как по десантному вторжению с использованием морских пехотинцев и бронетехники, так и по высадке войск для оказания помощи после стихийного бедствия.

Стремясь выйти за пределы достигнутых возможностей советских экранопланов, DARPA стремится к тому, чтобы Liberty Lifter мог действовать и как традиционный гидросамолет в полетах над бурным морем, способный достигать высоты до 3000 метров. Это также должно помочь Liberty Lifter добираться до водных путей и акваторий, расположенных в глубине суши, с возможностью использовать озера для посадки и обратного вылета.

В США задолго до появления Liberty Lifter искали способ адаптировать инновации экранопланов к своим потребностям. Даже с учетом недостатков и ограничений построенных в СССР моделей, у самолета, использующего «экранирующий эффект» для полета вблизи земной и водной поверхностей, внимание экспертов привлекал его большой потенциал «летать с меньшей мощностью, используя меньше топлива, чем самолет на большой высоте».

В 2003 году компания Boeing исследовала и даже тестировала возможность создания гигантского грузового самолета Pelican, который мог бы летать и как обычный самолет, но в основном действовал бы как экраноплан – летая низко над морем, поддерживаемый и приводимый в движение «экранирующим эффектом» и тягой реактивных двигателей, направленных под углом к поверхности воды. Концепция Pelican предполагала создание экраноплана с размахом крыла в 150 м, длиной 120 м и грузовым отсеком общей площадью 2700 кв. м на двух палубах, способным нести 17 танков M1 Abrams и десятки грузовых контейнеров. Но от этой концепции в итоге отказались.