Лёгкий многоцелевой самолёт “Байкал”, который должен заменить созданный ещё в советские времена АН-2, должен поступить в коммерческую продажу уже в 2023 году. До этого времени должны завершиться все работы по созданию двигателя к нему, состоящему полностью из российских компонентов.

Планируется, что образец двигателя будет готов уже зимой этого года. Весной следующего будут разработаны предсерийные моторы, которые станут со временем дорабатываться. Об этом рассказали на Уральском заводе гражданской авиации, сообщает ТАСС.

Там отметили, то работы идут по графику. Существующий единственный образец двигателя для самолёта не полностью российский. Он на 1,5% он состоит из импортных деталей. Сейчас ведётся разработка российских технических решений, которые придут им на смену.

Свой первый полёт самолёт “Байкал” совершил в январе этого года. Воздушное судно предназначено для перевозки небольшого числа пассажиров, транспортировки грузов и мониторинга территории.