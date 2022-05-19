читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Лёгкий многоцелевой самолёт “Байкал”, который должен заменить созданный ещё в советские времена АН-2, должен поступить в коммерческую продажу уже в 2023 году. До этого времени должны завершиться все работы по созданию двигателя к нему, состоящему полностью из российских компонентов.

Планируется, что образец двигателя будет готов уже зимой этого года. Весной следующего будут разработаны предсерийные моторы, которые станут со временем дорабатываться. Об этом рассказали на Уральском заводе гражданской авиации, сообщает ТАСС.

Там отметили, то работы идут по графику. Существующий единственный образец двигателя для самолёта не полностью российский. Он на 1,5% он состоит из импортных деталей. Сейчас ведётся разработка российских технических решений, которые придут им на смену.

Свой первый полёт самолёт “Байкал” совершил в январе этого года. Воздушное судно предназначено для перевозки небольшого числа пассажиров, транспортировки грузов и мониторинга территории.

Вам может понравиться

Компания Samsung передумала выпускать собственные электромобили

Рынок электрокаров в скором будущем вряд ли потеснят корейские разработки от Samsung. Технологический гигант отказался от идеи выпускать свои электромобили. Во всяком случае, так утверждает издание The Korea Times, которое

“Яндекс” опроверг слухи о продаже своих основных активов

Российская IT-компания “Яндекс” не ищет покупателей на свой поисковый сервис, почту и онлайн-кинотеатр “Кинопоиск”. Так в руководстве компании отреагировали на появившиеся в СМИ слухи о том, что “Яндекс” распродаёт свои

Складной летающий дрон Hera поднимает 15 кг и помещается в рюкзак

Американской компании Real-time Robotics (RtR) удалось создать компактный складной беспилотник-квадрокоптер, который заметно превосходит по характеристикам сравнимые аналоги конкурентов. Об этом сообщает итальянский портал Futuro Prossimo. Перевод основных положений публикации представлен
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 11 °C | Подольск: погода, 19 мая – ясно, до 6 °C | Армавир: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 11 °C |