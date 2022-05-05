Корпорация Apple признала, что в iPhone 4S в своё время после обновления системы была снижена производительность. Теперь чтобы загладить вину перед покупателями, компания предложит компенсацию в виде 15 долларов каждому. Однако эти деньги смогут получить только жители Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Решение раздать деньги – это мировое соглашение, на которое Apple пошла в суде, сообщает издание MacRumors. Коллективный иск против корпорации был подан ещё в 2016 году. В нём утверждается, что годом ранее Apple выпустила девятую версию своей операционной системы iOS. По словам представителей компании, она должна была повысить производительности смартфонов, но с пользователям iPhone 4S вышло наоборот. Они стали жаловаться на сильное снижение производительности.

В результате судебного разбирательства суд признал заявления Apple во время рекламной кампании ложными, встав таким образом на сторону истцов. В связи с этим корпорация заявила о готовности выплатить компенсацию. Всего на эти цели будет выделено 20 миллионов долларов. Кроме того, в ближайшее время компания создаст сайт, где каждый пользователь сможет получить свои законные 15 долларов компенсации.