Денис Назаров, боец ВСУ, который оказался в плену, рассказал, как командование регулярно обманывало военнослужащих. Бойцам говорили, что если они сложат оружие и сдадутся в плен, то их сразу расстреляют. Об этом военнопленный рассказал следователям российского СК, как пишет РИА Новости.

Назаров пояснил, что командиры рассказывали, что артиллеристов в плен брать не будут и у них только один путь – находиться в зоне боевых действий и воевать.

Также пленный рассказал, что командование оставило бойцов в безвыходной ситуации – боеприпасов и продуктов не было, вода тоже заканчивалась. Если военные задавали вопросы, у вышестоящего командования был только один ответ – ждать и ждать. Люди перестали выдерживать.

Назаров добавил, что российские ВС хорошо относятся к военнопленным Украины. Их кормят, оказывают медицинскую помощи и ни разу не били.