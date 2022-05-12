читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Денис Назаров, боец ВСУ, который оказался в плену, рассказал, как командование регулярно обманывало военнослужащих. Бойцам говорили, что если они сложат оружие и сдадутся в плен, то их сразу расстреляют. Об этом военнопленный рассказал следователям российского СК, как пишет РИА Новости.

Назаров пояснил, что командиры рассказывали, что артиллеристов в плен брать не будут и у них только один путь – находиться в зоне боевых действий и воевать.

Также пленный рассказал, что командование оставило бойцов в безвыходной ситуации – боеприпасов и продуктов не было, вода тоже заканчивалась. Если военные задавали вопросы, у вышестоящего командования был только один ответ – ждать и ждать. Люди перестали выдерживать.

Назаров добавил, что российские ВС хорошо относятся к военнопленным Украины. Их кормят, оказывают медицинскую помощи и ни разу не били.

Вам может понравиться

Политолог рассказал о действиях США, когда Россия освободит Украину

Алексей Зубец, политолог и экономист, дал интервью порталу Украина.ру, в ходе которого рассказал, что власти Соединенных Штатов не дают Зеленскому возможности решить конфликт с Россией. Штаты имеют свой интерес в

Цели российских ВС отличаются от задач сил Донбасса в ходе спецоперации

Российские военные в ходе проведения специальной операции на территории Украины ведут ограниченные наземные действия. По большей части в Донбассе работают военные ДНР и ЛНР. Об этом рассказал Константин Сивков, доктор

Немцы выступают против принятия Украины в Евросоюз

Украину нельзя принимать в члены Евросоюза, так как она не соответствует требованиям, предъявляемым к странам ЕС. Такой вывод сделали читатели германского издания Spiegel. Немцы жестко раскритиковали публикацию о том, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – пасмурно, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 16 °C |