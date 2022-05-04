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Санкт-Петербург уступил Ленинградской области в уровне гуманитарной поддержки жителей Донбасса. В начале мая руководство области направило 10-ый конвой фур, а Северная столица за все время спецоперации отметилась лишь единичными грузами.

В пяти фурах, следующих из Ленобласти, находятся вещи первой необходимости и продукты питания. Ее жители также поделились с донбассовцами противопожарной техникой, обогревателями и предметами одежды. Из области колонна отправилась в понедельник, 2 мая. Вес груза составляет более 80 тонн.

Скромная «помощь» Петербурга, о которой сообщалось 22 апреля, весила лишь три тонны, от 20 апреля – восемь тонн. Общий объем грузов, выехавших из города на Неве, – порядка 70 тонн. Примерно такой же вес имела одна отправка Ленобласти.

Примечательно, что в Северной столице гуманитарной помощью занимаются не чиновники, а сами жители. Губернатор Петербурга Александр Беглов и вовсе начал выражать поддержку действиям ВС России на Украине только после жесткого давления общественности и военнослужащих.

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