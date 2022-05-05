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Нацисты на комбинате «Азовсталь» практически не кормят заложников. Припасы, которые были у боевиков, заканчиваются, и их не хватает на мирных людей, которых удерживают на территории завода. Об этом рассказали корреспонденту РИА Новости те, кто смог выйти на свободу с «Азовстали».

Со слов людей, которые были освобождены, в подземных бункерах комбината все было заранее подготовлено для того, чтобы там могли находиться долгое время боевики. Там хранилось много боеприпасов, воды, сухпайков и консервированной еды.

Одна из женщин, которая смогла выбраться с «Азовстали», рассказала, что нацисты не рассчитывали, что вместе с ними в бункерах окажутся сотни мирных людей, которых тоже нужно кормить. Поэтому продуктовые запасы на исходе. Со слов женщины, еду заложникам давали один раз в день.

Ранее стало известно, что боевики с «Азовстали» предложили обмен заложников, которые находятся в подземных бункерах, на еду и лекарства.

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