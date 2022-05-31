Суперкомпьютер Frontier на базе процессоров AMD сменил лидера самых мощных суперкомпьютеров в мире. Ранее самым мощным считался Fugaku. Об этом сообщили на сайте ресурса VideoCardz.

Frontier находится в американской Ок-Риджской национальной лаборатории. Устройство разработано компанией HPE Cray EX на базе процессоров AMD Epyc64C и видеоускорителей AMD Instinct MI250X. Его размер сравним с несколькими морскими грузовыми контейнерами.

Номинальная вычислительная мощность Frontier составляет 1,1 exaFLOPS. Это первый в мире компьютер, которые смог продемонстрировать такие показатели. Мощность второго суперкомпьютера в мире Fugaku равна лишь 442 PFLOPS.

В рейтинге Тор500 есть и российские суперкомпьютеры. Самые высокие показатели среди отечественных компьютеров продемонстрировал кластер «Ломоносов». В 2009 году он занимал 12 позицию рейтинга.