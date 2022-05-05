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Из города Днепропетровск, который был переименован киевскими властями в Днепр, поступили данные о ракетном ударе по крупному объекту города – совмещенному автомобильно-железнодорожному мосту. Это Амурский мост, который проходит через реку Днепр, его длина составляет около 1,4 км.

Со слов Александра Камышина, главы компании «Укрзализниця», которая занимается обслуживанием украинских ж/д дорог, ракетный удар пришелся по одной из опор моста. Камышин отметил, что пострадавших в результате нанесенного удара нет.

Сам мост внешне не имеет разрушений. Но после ракетного удара произошло возгорание. В результате на опору было оказано тепловое и механическое воздействие. Поэтому данных, сможет ли мост выдерживать прохождение поездов с вооружением НАТО, нет.

В последнее время Амурский мост интенсивно использовался в интересах ВСУ. По нему проходили составы с военнослужащими Украины, военной техникой, а также ГСМ для силовиков, которые сейчас находятся на территории Донбасса.

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