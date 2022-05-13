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После того, как на Окинаве была отменена американская оккупация, там значительно улучшились условия жизни, но проблемы сохраняются до сих пор.

В резолюции Законодательного собрания Окинавы, которое прошло 13 мая, указано, что в префектуре необходимо сократить военное присутствие Соединенных Штатов.

Японская газета «Иомиури» провела опрос среди граждан, по результатам которого около половины граждан Окинавы согласны с тем, что американские базы обеспечивают безопасность Японии. Но больше 80% опрошенных выступили за то, чтобы сократить базы США.

Сражение на Окинаве между десантом США и императорскими войсками длилось с апреля по июнь 1945 года. В результате битвы войска Японии потеряли больше 90 тысяч своих солдат. В ходе сражения погибло около ста тысяч людей среди мирного населения. Американские же войска потеряли около 12 тысяч человек.

До 1972 года Окинава была в американской оккупации и была основным элементом инфраструктуры Пентагона США. На данный момент на острове находится больше 70% всей площади американских военных баз, что присутствуют на территории Японии.

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