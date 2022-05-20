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Стрессоустойчивость у женщин перед каким-либо важным событием повышается, если до этого они обнимали своего партнёра. К такому выводу пришли немецкие учёные, проведя соответствующие тесты.

Испытуемых разделили на две группы. В одной из женских групп перед стрессовым событием участницы эксперимента обнимали своих возлюбленных. Затем их физиологические показатели замеряли специалисты. Они фиксировали, что уровень гормона стресса (кортизола) после “обнимашек” становился меньше, чем у участниц эксперимента из группы, где объятия не предусматривались.

На этом основании учёные сделали вывод, что объятия близкого человека для женщины имеют важное значение и позволяют легче перенести какое-либо стрессовое событие, вроде собеседования или похода к врачу.

Примечательно, что подобный эксперимент с мужчинами закончился тем, что никаких изменений в уровне кортизола исследователи не заметили. Таким образом, стрессоустойчивость мужчин от объятий партнёрш не увеличивается и не уменьшается, сделали вывод психологи.

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