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Специалисты университета в Калифорнии создали робота, который умеет подпрыгивать на 30 метров в высоту. Это намного больше, чем может прыгнуть любой механизм или животное.

Изобретенный робот может пригодиться на практике и даже при изготовлении космических устройств.

Созданный механизм по внешнему виду напоминает ракету, которая крепится на пересечении двух колес от велосипеда. Подобие шин этих колес создано из сжатых углеволоконных пластин, а в качестве спиц задействованы жгуты из резины, которые отходят от оси в вертикальном направлении.

Когда механизм срабатывает, пластины, выполненные из углеродного волокна, выпрямляются, и робот подпрыгивает вверх.

По заявлению создателей проекта, робот умеет подпрыгивать вверх на 32,9 метра, и это практически предел, который доступен для существующих современных материалов.

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