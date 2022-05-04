Вячеслав Володин, спикер Государственной думы РФ, в своем канале Телеграм написал, что США и НАТО готовили заранее нападение Украины на территорию России. Но начало военной спецоперации со стороны России предотвратило эти действия.

Володин добавил, что решение американского Конгресса по поставкам вооружения в Киев было принято задолго до начала российской спецоперации. Это указывает на то, что альянс занимался подготовкой Украины для нападения на Россию.

Спикер выразил уверенность, что наши вооруженные силы смогли предотвратить серьезную трагедию. Если бы не решение российского президента по началу спецоперации, боевые действия сейчас велись бы не на украинской территории, а на территории уже нашей страны.

Парламентарий подвел итог, что своими грамотными действиями Владимир Путин смог предотвратить готовившееся нападение на Россию.