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Гигиена полости рта направлена на борьбу с зубным налетом, устранение остатков пищи, усиление физиологической стимуляции. Всё для того, чтобы в полости рта была чистая и здоровая среда. Для достижения его физиологической функции и улучшения здоровья полости рта существует несколько следующих мер:

  • регулярная чистка зубов;
  • регулярные полоскания рта;
  • чистка межзубных промежутков;
  • массаж десен.

По мнению стоматологов, правильная чистка зубов может предотвратить более 90% заболеваний полости рта. Правильная чистка зубов — единственный способ очистить рот и защитить зубы. Более того, если это делать неправильно, то и последствия могут быть соответствующими – возникает целый ряд угроз для полости рта.

Как правильно чистить зубы?

Придерживаемся правильной техники чистки:

в процессе чистки зубов важно многое, включая движения щетки во рту. Итак, для максимальной эффективность стоит придерживаться простого правила – выполняемые щеткой движения должны быть вертикальными. Начинаем от десны и доводим щетку до верхней части зуба. Тут нельзя не отметить, что горизонтальные движения могут даже навредить, ведь из-за них количество пищи, застрявшей в промежутках между зубами, лишь увеличивается.

Не применяем чрезмерные усилия:

интенсивная чистка может легко навредить деснам и даже вызвать кровотечение. К тому же, если чистить зубы с чрезмерными усилиями, в опасности могут оказаться ещё и зубная эмаль.

Используем правильную зубную щетку:

как вы уже наверняка знаете, зубные щетки бывают разные. Не углубляясь в детали, давайте разделим все существующие на три группы: с мягкой, средней и жесткой щетиной. Выбирать жесткость щетины на щётке стоит под себя, учитывая общее состояние десен и зубов. В идеале не будет лишней консультация по этому поводу со стоматологом. К примеру, зубная щетка с жесткой щетиной может лишь навредить зубам с истончившейся зубной эмалью.

Привыкаем чистить долг:

Оптимальная чистка зубов длится не менее двух минут. Вы должны чистить зубы каждый день, электрические зубные щетки используют научные технологии для более правильной защиты здоровья полости рта.

Nandme – восходящая звезда, которую уже называют "Oral-b среди звуковых зубных электрощеток"Сегодня есть две основные категории популярных электрических щёток: с вращающимися головками и щётками, а также звуковые электрические зубные щетки.

Oral-b – представитель вращающейся электрической зубной щетки. Благодаря вращению круглой головки щетки влево и вправо, происходит оптимальное трение о зубы, с учётом правильной техники чистки, что позволяет максимально эффективно достичь главной цели – очистки. Такой тип электрических зубных щеток действительно обладает очень мощной чистящей способностью, однако одновременно с этим её использование нагружает зубы. По этой причине такие щётки не очень подходят для людей со средним качеством зубов. Кроме того, при работе возникает сильная вибрация и шум.

Звуковая электрическая зубная щетка образует обильную пену за счет высокоскоростной вибрации ворсинок щетки вверх и вниз и очищает зубы под струей воды. Хотя сила очистки не такая сильная, как у роторного типа, она может полностью удалить липкий зубной налет глубоко внутри. По сравнению с вращающейся электрической зубной щеткой, она относительно мягкая в использовании, имеет низкий уровень шума, трение о зубы также на порядок слабее. Звуковые электрические зубные щетки на рынке утверждают, что имеют частоту вибрации 10 000-62 000 оборотов в минуту. Так к какому же показателю стремиться? Исследования, проведенные Dental Defense Group, показывают, что вибрации с частотой выше 41 000 об/мин являются физически абразивными для зубной эмали и могут повредить зубы. Чистка — это удаление бактерий вокруг зубов, а не их повреждение.

Основной силой высокоскоростной вибрации звуковой электрической зубной щетки является двигатель, который влияет на эффект чистки посредством частоты, амплитуды и крутящего момента. Это палка о двух концах. Акустический двигатель с магнитной левитацией управляет частотой вибрации, крутящим моментом, амплитудой для достижения полной мощности очистки, что делает цену на звуковые электрические зубные щетки достаточно высокой, ограничивая круг потенциальных покупателей.

Nandme – восходящая звезда, которую уже называют "Oral-b среди звуковых зубных электрощеток"

Nandme – это компания, ориентированная на пользователя, которая использует профессиональные стоматологические знания в сочетании с технологическими инновациями, чтобы предоставить каждому потребителю доступные средства по уходу за полостью рта. Шесть ключевых достоинств электрической зубной щетки Nandme: супермощность, отсутствие шума, долгий срок службы, автоматическое определение силы чистки, 15 чистящих режимов, 12 насадок. Nandme стремится решить все проблемы пользователей и станет Oral-b на рынке звуковых электрических зубных щеток!

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