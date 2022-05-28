Nandme – восходящая звезда, которую уже называют "Oral-b среди звуковых зубных электрощеток"

Гигиена полости рта направлена на борьбу с зубным налетом, устранение остатков пищи, усиление физиологической стимуляции. Всё для того, чтобы в полости рта была чистая и здоровая среда. Для достижения его физиологической функции и улучшения здоровья полости рта существует несколько следующих мер:

регулярная чистка зубов;

регулярные полоскания рта;

чистка межзубных промежутков;

массаж десен.

По мнению стоматологов, правильная чистка зубов может предотвратить более 90% заболеваний полости рта. Правильная чистка зубов — единственный способ очистить рот и защитить зубы. Более того, если это делать неправильно, то и последствия могут быть соответствующими – возникает целый ряд угроз для полости рта.

Как правильно чистить зубы?

Придерживаемся правильной техники чистки:

в процессе чистки зубов важно многое, включая движения щетки во рту. Итак, для максимальной эффективность стоит придерживаться простого правила – выполняемые щеткой движения должны быть вертикальными. Начинаем от десны и доводим щетку до верхней части зуба. Тут нельзя не отметить, что горизонтальные движения могут даже навредить, ведь из-за них количество пищи, застрявшей в промежутках между зубами, лишь увеличивается.

Не применяем чрезмерные усилия:

интенсивная чистка может легко навредить деснам и даже вызвать кровотечение. К тому же, если чистить зубы с чрезмерными усилиями, в опасности могут оказаться ещё и зубная эмаль.

Используем правильную зубную щетку:

как вы уже наверняка знаете, зубные щетки бывают разные. Не углубляясь в детали, давайте разделим все существующие на три группы: с мягкой, средней и жесткой щетиной. Выбирать жесткость щетины на щётке стоит под себя, учитывая общее состояние десен и зубов. В идеале не будет лишней консультация по этому поводу со стоматологом. К примеру, зубная щетка с жесткой щетиной может лишь навредить зубам с истончившейся зубной эмалью.

Привыкаем чистить долг:

Оптимальная чистка зубов длится не менее двух минут. Вы должны чистить зубы каждый день, электрические зубные щетки используют научные технологии для более правильной защиты здоровья полости рта.

Сегодня есть две основные категории популярных электрических щёток: с вращающимися головками и щётками, а также звуковые электрические зубные щетки.

Oral-b – представитель вращающейся электрической зубной щетки. Благодаря вращению круглой головки щетки влево и вправо, происходит оптимальное трение о зубы, с учётом правильной техники чистки, что позволяет максимально эффективно достичь главной цели – очистки. Такой тип электрических зубных щеток действительно обладает очень мощной чистящей способностью, однако одновременно с этим её использование нагружает зубы. По этой причине такие щётки не очень подходят для людей со средним качеством зубов. Кроме того, при работе возникает сильная вибрация и шум.

Звуковая электрическая зубная щетка образует обильную пену за счет высокоскоростной вибрации ворсинок щетки вверх и вниз и очищает зубы под струей воды. Хотя сила очистки не такая сильная, как у роторного типа, она может полностью удалить липкий зубной налет глубоко внутри. По сравнению с вращающейся электрической зубной щеткой, она относительно мягкая в использовании, имеет низкий уровень шума, трение о зубы также на порядок слабее. Звуковые электрические зубные щетки на рынке утверждают, что имеют частоту вибрации 10 000-62 000 оборотов в минуту. Так к какому же показателю стремиться? Исследования, проведенные Dental Defense Group, показывают, что вибрации с частотой выше 41 000 об/мин являются физически абразивными для зубной эмали и могут повредить зубы. Чистка — это удаление бактерий вокруг зубов, а не их повреждение.

Основной силой высокоскоростной вибрации звуковой электрической зубной щетки является двигатель, который влияет на эффект чистки посредством частоты, амплитуды и крутящего момента. Это палка о двух концах. Акустический двигатель с магнитной левитацией управляет частотой вибрации, крутящим моментом, амплитудой для достижения полной мощности очистки, что делает цену на звуковые электрические зубные щетки достаточно высокой, ограничивая круг потенциальных покупателей.

Nandme – это компания, ориентированная на пользователя, которая использует профессиональные стоматологические знания в сочетании с технологическими инновациями, чтобы предоставить каждому потребителю доступные средства по уходу за полостью рта. Шесть ключевых достоинств электрической зубной щетки Nandme: супермощность, отсутствие шума, долгий срок службы, автоматическое определение силы чистки, 15 чистящих режимов, 12 насадок. Nandme стремится решить все проблемы пользователей и станет Oral-b на рынке звуковых электрических зубных щеток!