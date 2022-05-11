ГосДата.хаб – такое название получил проект единого хранилища данных. Работу над ним начало Минцифры РФ. Предполагается, что в эксплуатацию проект запустят уже в 2023 году. Однако это будет своего рода “ранний доступ”. Полностью же завершить работы над проектом и запустить его в окончательном виде планируется не раньше 2024 года.

Предполагается, что в ГосДата.хаб будут поступать данные от различных структур и коммерческих компаний, которые необходимы в сфере государственного управления. Данные будут максимально обезличиваться. Причём в таком виде они уже будут поступать в хранилище – обезличивание данных будет проводиться ещё на стороне их поставщика.

О каких именно данных идёт речь в Минцифры не уточняют. Тем не менее в ведомстве отмечают, что пользоваться данными смогут не только государственные органы, но и коммерческие компании “для развития собственных решений”. Для такого использования планируется создать специальный датамаркет.