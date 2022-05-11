читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ГосДата.хаб – такое название получил проект единого хранилища данных. Работу над ним начало Минцифры РФ. Предполагается, что в эксплуатацию проект запустят уже в 2023 году. Однако это будет своего рода “ранний доступ”. Полностью же завершить работы над проектом и запустить его в окончательном виде планируется не раньше 2024 года.

Предполагается, что в ГосДата.хаб будут поступать данные от различных структур и коммерческих компаний, которые необходимы в сфере государственного управления. Данные будут максимально обезличиваться. Причём в таком виде они уже будут поступать в хранилище – обезличивание данных будет проводиться ещё на стороне их поставщика.

О каких именно данных идёт речь в Минцифры не уточняют. Тем не менее в ведомстве отмечают, что пользоваться данными смогут не только государственные органы, но и коммерческие компании “для развития собственных решений”. Для такого использования планируется создать специальный датамаркет.

Вам может понравиться

Daily Sabah: В Турции разработали органические солнечные батареи для зарядки смартфонов

Специалисты Технического университета Йылдыз (YTU) в Стамбуле во главе с профессором Серап Гюнеш разработали прототип солнечной батареи на тканевой основе, применяемой для зарядки мобильных устройств. Об этом сообщает Daily Sabah.

Российскую операционную систему для мобильных гаджетов продолжают дорабатывать

Об операционной системе “Аврора” в России не забыли – сейчас ведётся активная работа по её усовершенствованию. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства не уточнил, кто именно дорабатывает “Аврору”.

В России предложили создавать не аналог YouTube, а “собственный YouTube”

Концепцию создания российского видеохостинга необходимо полностью изменить. Такое мнение высказал разработчик сайта Кремля и IT-специалист Артём Геллер. Вместо аналога американского YouTube, нужно создавать точно такой же, но используя отечественные ресурсы,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – пасмурно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 11 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Подольск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 12 °C |