С 1 сентября этого года в силу вступит обновлённый перечень вредных производственных факторов, при которых работникам полагается бесплатное молоко. Соответствующий документ уже утвердили в Минтруде РФ.

Среди вредных факторов на рабочих местах, в частности, указываются химический (при работе с неорганическими соединениями и металлами), биологический (при работе с микроорганизмами), физический (ионизирующее излучение).

Отмечается также, что независимо от вредного фактора работник может получить пол-литра молока. Но только при том условии, если время его работы составляет не менее половины от установленной рабочей смены. Молоко при этом обязаны выдавать в буфетах, столовых или иных местах, которые соответствуют санитарным требованиям. Замена молока на другие продукты не предусматривается.

Новые правила и перечень вредных факторов будут действовать шесть лет. Их могут пересмотреть к началу сентября 2028 года.

Выдача молока “за вредность” – российское “изобретение”. Первый нормативный акт, который регламентирует выдачу молочных продуктов работникам отдельных производств, был принят больше ста лет назад советской властью. В настоящее время бесплатная выдача молока некоторых категориям работников закреплена в Трудовом кодексе РФ.