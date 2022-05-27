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Киевский режим скрывает число потерь бойцов ВСУ и хоронит их в братских могилах, чтобы не дать никому докопаться до правды, рассказали пленные украинские военнослужащие.

Один из них, Андрей Каминский, заявил на опубликованном Минобороны РФ видео, что российские военные отнеслись ко всем военнопленным хорошо, накормили и дали воды.

«Хорошие, крутые ребята, хороший, я так понимаю, командир – потому что у него все спрашивали, что делать – отличный человек», рассказал украинский военнослужащий.

Он также поведал, что его подразделение практически не получало обеспечения и было вынуждено перейти чуть ли не на подножный корм. Сдавшись в плен, бойцы получили воду, горячую пищу, сигареты, а также вполне нормальное отношение к себе.

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