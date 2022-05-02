Поддержка браузера Internet Explorer прекратится в середине июня этого года. Компаниям, которые продолжают его использовать, лучше уже сейчас перейти на альтернативный браузер Edge. Об этом сообщила компания Microsoft. Там отметили, что все данные из старого браузера в новый перенести лучше уже сейчас.

О скором прекращении поддержки Internet Explorer американская корпорация объявила ещё полтора месяца назад. Устаревший браузер, который использовался ещё в первых версиях операционной системы Windows, к настоящему времени серьёзно устарел. Что, впрочем, не мешает во многих IT-компаниях использовать его до сих пор.

Специалисты Microsoft в этой связи посоветовали отказываться от старого браузера постепенно. А чтобы переход был более комфортным, в Edge встроили функцию, которая запускает Internet Explorer.

В Microsoft напомнили, что с 15 июня установить Internet Explorer будет невозможно. При обращении к странице браузера в Интернете пользователя будут перенаправлять на страницу с браузером Edge.