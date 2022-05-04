У многих пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, наблюдаются серьезные когнитивные нарушения. В некоторых случаях изменения сравнимы с двадцатилетним периодом старением. Об этом сообщили ученые из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона.

Такие выводы эксперты сделали после проведения исследования 46 пациентов в возрасте от 28 до 83 лет. Все они перенесли коронавирус в тяжелой форме. Через шесть месяцев все добровольцы прошли тестирование на определение уровня когнитивных способностей.

Оказалось, что у пациентов, которые тяжело перенесли заболевание, наблюдается замедленная реакция. Они сталкиваются с трудностями при даче точных ответов на заданные вопросы. Эксперты сравнили уровень нарушения когнитивных функций с периодом старения от 50 до 70 лет. Самые низкие показатели наблюдались у пациентов, которые были подключены к ИВЛ.

Ученые продолжили наблюдения, которые показали, что через девять месяцев после выздоровления стали заметны очень медленные улучшения. Но остается опасность, что у многих пациентов когнитивные функции полностью не восстанавливаются.