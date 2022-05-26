Уборка по дому уже в следующем десятилетии может кардинально измениться. В неё включатся роботы. Прототипы таких машин представила британская корпорация Dyson.

Как пишет издание The Guardian, пока широкой общественности представили прототипы нескольких роботов. Они представляют собой устройства с манипуляторами (роботизированными руками). Одно из них имеет насадку-пылесос и способно чистить мебель. Другое – перекладывать вымытую посуду или подбирать разбросанные по дому мелкие предметы вроде детских игрушек.

О серийном производстве роботов в ближайшее время речи не идёт, говорят инженеры корпорации. Ожидается, что готовые образцы роботизированных помощников появятся не раньше 2030 года. Сейчас Dyson активно ищет и набирает сотрудников в разных сферах робототехники. В ближайшие пять лет компания готова взять на работу около тысячи таких специалистов.