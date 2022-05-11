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Ушла эпоха. Компания Apple 10 мая объявила, что перестаёт выпускать устройства iPod Touch. Таким образом, линейка культовых гаджетов, которая появилась больше 20 лет назад, как “семейство” аудиоплееров, больше не будет производиться. В последнее время функции плееров всё больше брали на себя другие “яблочные” устройства.

Изначально iPod представлял из себя исключительно музыкальный плеер. С 2017 года модель Touch уже стала иметь некоторые функции смартфонов. Впрочем, она по большей части воспринималась потребителями, как классический “айпод”, предназначенный для прослушивания музыки.

Из продажи iPod Touch последнего седьмого поколения пока не исчезнут. В заявлении Apple говориться, что их можно будет купить до тех пор, пока остаются запасы. Но новых моделей производить больше не планируют. Как показывают исследования корпорации, люди почти не заинтересованы в том, чтобы носить с собой дополнительное устройство, функции которого успешно выполняет смартфон.

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