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Китайские ученые считают необходимым создание средств уничтожения спутников Илона Маска Starlink. Это, по их словам, позволит предотвратить те угрозы, которые несут в себя данные космические аппараты.

Эксперты поясняют, что спутники активно используют американские разведывательные беспилотники и самолеты, которые с их помощью в сто раз быстрее могут передавать разведданные. Кроме того, на платформе Starlink может быть построена система, которая будет отслеживать гиперзвуковые ракеты. Соответствующая технология уже разрабатывается компанией Маска по контракту с Пентагоном.

По мнению исследователей из Китая, необходимо разработать средства мягкого и жесткого поражения спутников. Первые смогут уничтожать одиночные аппараты, а вторые – наносить удары по крупным их группировкам.

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