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Метеорологическая станция появилась на отметке более 8 800 метров. Её установили китайские учёные на горе Эверест. Информацию об этом распространило Центральное телевидение КНР.

До этого метеостанцией, которая расположена на самой высокой отметке, считалась та, которую совместно поставили учёные из США и Великобритании в 2019 году. Оборудование располагается на высоте 8,4 тысячи метров.

Китайская метеостанция будет включена в сеть из восьми подобных объектов. Остальные будут размещены на меньшей высоте. Все они будут изучать скорость ветра, его направление, влажность воздуха и другие метеопараметры на больших высотах.

По мнению китайских исследователей, Эверест на себе испытывает влияние глобального потепления. Причём, в более высоких точках факторы повышения температуры воздуха проявляются отчётливее. Новая сеть станций, в которую входит в том числе и та, что находится на рекордной высоте, должна подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

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