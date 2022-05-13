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За хакерской атакой на Rutube могут стоять специалисты, которые ранее работали с видеохостингом. Такое мнение высказал генеральный директор сервиса Александр Моисеев.

В интервью RTVI он не исключил, что взломать Rutube и причинить хостингу серьёзный ущерб могли те, кто близко знаком с самим сервисом. При этом конкретных имён и фамилий Моисеев не назвал и призвал дождаться результатов расследования, которое сейчас проводят правоохранительные органы.

Моисеев уточнил, что причастность бывших сотрудников – только одна из версий.

Кибератака на Rutube произошла 9 мая. Она стала настолько мощной, что вывела из строя сервис более чем на сутки. На фоне этих событий появилась информация, что был полностью “утерян код сайта”, однако в Rutube заверили, что речи об уничтожении исходного кода не идёт. В настоящее время хостинг доступен, но восстановительные работы на нём продолжаются.

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