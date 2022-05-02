За два последних месяца рынок компьютерной техники в России претерпел значительные изменения. Уже наблюдается нехватка некоторых комплектующих для персональных компьютеров (ПК). Об этом газете “Известия” рассказали ритейлеры и участники рынка.

В основном, нехватка ощущается в бюджетном сегменте процессоров, материнских плат, жёстких дисков, видеокарт и так далее. Более дорогие модели по-прежнему можно купить, но цены на них серьёзно выросли, отмечают аналитики.

Больше других за март-апрель подорожали процессоры и видеокарты: они стали дороже на 100% и 80% соответственно. На 40% увеличились в цене материнские платы и SSD-диски. В разной степени подорожали практически все без исключения комплектующие, отмечают специалисты.

По их словам, повышение цен и нехватка комплектующих вызваны логистическими трудностями и уходом с российского рынка ряда поставщиков.