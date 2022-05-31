Жители крупных городов стали жаловаться на сбои в работе беспроводных наушников. При этом случаев так много, что говорить об отдельных бракованных девайсах не приходится. Об этом пишет газета “Известия”.

Издание уточняет, что среди проблем, с которыми сталкиваются владельцы беспроводных наушников, – кратковременная потеря звука или отключение от телефона. Опрошенные эксперты объясняют это загруженностью диапазона 2,4 гигагерца. Именно на этой частоте работают беспроводные наушники.

Со временем устройств становится больше, и они начинают “мешать” друг другу. Кроме того, на той же частоте могут работать “умные” колонки, домашние роутеры, которые “раздают” Wi-Fi и так далее.

По мнению экспертов, сами пользователи девайсов проблему решить не смогут. Нужно выделять дополнительные частоты для беспроводных гаджетов, чтобы снизить нагрузку на частоту 2,4 Ггц. В частности, специалисты указывают, что во многих странах под беспроводные бытовые устройства частично выделяют диапазон в 6 Ггц. Эту “полосу” уже резервируют в том числе и под очки дополненной реальности, которые станут актуальны через несколько лет, считают аналитики.