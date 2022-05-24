Социальные сети не вредны для душевного здоровья абсолютно всех пользователей, но при отказе от них люди начинают чувствовать себя лучше. К таким выводам пришёл американский психолог Александр Дэнверс.

В интервью изданию Psychology Today он сослался на исследование, в котором приняли участи более 150 человек. Некоторых из них по условиям эксперимента попросили не заходить в соцсети некоторое время. Другую группу при этом ни в чём не ограничивали. С помощью специальной программы выяснилось, что не все испытуемые из первой группы сумели побороть тягу к соцсетям и вопреки просьбе всё же ими пользовались, но значительно меньше.

После этого специалисты провели опрос, и большинство тех, кто отказался от соцсетей или существенно сократил нахождение в них, заявили о снижении чувства тревоги и уменьшениях проявлений симптомов депрессии.

Впрочем, дальнейшие, более детальные, исследования показали, что снижение симптомов депрессии при выходе из соцсетей наблюдалось только у тех людей, кто был к ней склонен изначально. То есть, если человек не испытывал стресса во время нахождения в социальных сетях, то и при выходе из них он не чувствовал, что становится здоровее, уточнил Дэнверс.