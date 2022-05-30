Оспа обезьян не сможет спровоцировать такую же пандемию, как коронавирусная инфекция, заявил руководитель иммунологического общества Испании Маркос Лопес Ойос. Он отметил, что для паники нет никаких оснований, но призвал контролировать распространение заболевания, передает РИА Новости.

По словам эксперта, необходимо своевременно проводить диагностику пациентов, чтобы выявить болезнь. Те, кто делал прививку от обычной оспы, могут вообще не волноваться, так как заболевание их не затронет – риски заражения равны нулю.

Кроме того, такая прививка помогает избежать развития заболевания у людей, вступавших в контакт с заразившимися больными. Для этой цели достаточно сделать инъекцию на протяжении первых пяти дней.

Напомним, что согласно проведенному в России опросу, 14 процентов граждан считают, что оспа обезьян не доберется до территории РФ. Еще 16 заявили, что не верят в существование такого заболевания.