читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Оспа обезьян не сможет спровоцировать такую же пандемию, как коронавирусная инфекция, заявил руководитель иммунологического общества Испании Маркос Лопес Ойос. Он отметил, что для паники нет никаких оснований, но призвал контролировать распространение заболевания, передает РИА Новости.

По словам эксперта, необходимо своевременно проводить диагностику пациентов, чтобы выявить болезнь. Те, кто делал прививку от обычной оспы, могут вообще не волноваться, так как заболевание их не затронет – риски заражения равны нулю.

Кроме того, такая прививка помогает избежать развития заболевания у людей, вступавших в контакт с заразившимися больными. Для этой цели достаточно сделать инъекцию на протяжении первых пяти дней.

Напомним, что согласно проведенному в России опросу, 14 процентов граждан считают, что оспа обезьян не доберется до территории РФ. Еще 16 заявили, что не верят в существование такого заболевания.

Вам может понравиться

Nandme – восходящая звезда, которую уже называют “Oral-b среди звуковых зубных электрощеток”

Гигиена полости рта направлена на борьбу с зубным налетом, устранение остатков пищи, усиление физиологической стимуляции. Всё для того, чтобы в полости рта была чистая и здоровая среда. Для достижения его
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |