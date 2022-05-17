Штамм коронавируса “дельта” сейчас циркулирует среди животных и может вернуться в человеческую популяцию в обновлённом виде. Такое развитие событий не исключил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью изданию URA.RU.

По словам специалиста, процесс циркуляции вируса среди животных нельзя контролировать. Кроме того, в России постепенно падает коллективный иммунитет и снижаются темпы вакцинации. Всё это, по мнению эксперта, говорит о высокой вероятности к осени получить новую вспышку заболеваемости коронавирусом штамма “дельта”. Это приведёт не только к увеличению заражения инфекцией, но и к высокой смертности среди пациентов.

В последнее время темп распространения коронавируса в России остаётся на относительно низком уровне. Ежедневно в стране выявляют около 4,5 тысяч новых случаев заражения. При этом практически все случаи инфицирования – заражения “омикрон”-штаммом. Эта версия коронавируса отличается высокой заразностью, однако ковид (болезнь, которую вызывает коронавирус), вызванный “омикроном”, у пациентов протекает в более лёгкой форме, чем при заражении “дельтой”.