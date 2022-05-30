Совсем скоро человечество откажется от смартфонов и заменит их на гаджеты, которые можно носить на лице, считает генеральный директор финской компании Nokia Пекка Лундмарк.
Он высказал предположение, что вместо смартфонов люди станут гораздо активнее использовать «умные» очки и иные подобные устройства. Кроме того, уже к началу следующего десятилетия появится возможность создавать цифровых двойников. Для этой цели потребуются весьма серьезные вычислительные ресурсы, которые и не снились самым современным смартфонам.
«К тому времени смартфон, каким мы его знаем сегодня, определённо перестанет быть самым распространённым интерфейсом. Многие из этих устройств будут встроены непосредственно в наши тела», – заявил гендиректор Nokia.