читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Совсем скоро человечество откажется от смартфонов и заменит их на гаджеты, которые можно носить на лице, считает генеральный директор финской компании Nokia Пекка Лундмарк.

Он высказал предположение, что вместо смартфонов люди станут гораздо активнее использовать «умные» очки и иные подобные устройства. Кроме того, уже к началу следующего десятилетия появится возможность создавать цифровых двойников. Для этой цели потребуются весьма серьезные вычислительные ресурсы, которые и не снились самым современным смартфонам.

«К тому времени смартфон, каким мы его знаем сегодня, определённо перестанет быть самым распространённым интерфейсом. Многие из этих устройств будут встроены непосредственно в наши тела», – заявил гендиректор Nokia.

Вам может понравиться

Новая техника аэрофотосъёмки позволяет обнаруживать цели сквозь густую листву

Исследователи из Университета имени Иоганна Кеплера в Линце (Австрия) разработали массив 1D-камер, управляемый беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), что позволяет обнаруживать и отслеживать движущиеся цели в лесах с густой листвой. Об

В Entrepreneur назвали 5 технологических разработок, которые вскоре покорят индустрию развлечений

1. Новые мобильные приложения2. Технологии дадут больше вовлеченности3. Дополненная реальность в общественных местах4. Выход «звезд» на сцену в виде голограмм5. Технология усовершенствует варианты «самообслуживания» Интернет-издание Entrepreneur, одно из ведущих в

Nandme – восходящая звезда, которую уже называют “Oral-b среди звуковых зубных электрощеток”

Гигиена полости рта направлена на борьбу с зубным налетом, устранение остатков пищи, усиление физиологической стимуляции. Всё для того, чтобы в полости рта была чистая и здоровая среда. Для достижения его
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |